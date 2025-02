Dafne Keen, dopo Deadpool & Wolverine, vorrebbe che X-23 si alleasse con gli Avengers

Dafne Keen, dopo Deadpool & Wolverine, spera di tornare nel MCU riprendendo la parte di X-23.

L'interprete di Laura nel film Logan e nel sequel dei film con star Ryan Reynolds non ha mai nascosto la sua speranza di essere coinvolta in altri progetti tratti dai fumetti.

Le speranze di un ritorno di X-23

Durante i Saturn Awards 2025, il sito The Direct ha parlato con Dafne Keen, recentemente tra i protagonisti della serie di Star Wars intitolata The Acolyte prodotto per Disney+, del cameo avuto in Deadpool & Wolverine. La giovane attrice è stata infatti coinvolta nel film con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman, come accaduto con Channing Tatum, Wesley Snipes, Jennifer Garner e Chris Evans.

L'interprete di Laura/X-23 ha quindi parlato del suo futuro dichiarando: "Mi piacerebbe vederla mentre fa squadra in modo divertente con altri personaggi. Mi piacerebbe vedere Laura anche in storie più piccole".

Laura e Logan

Keen ha successivamente aggiunto: "Ho amato interpretarla in Logan - The Wolverine, che era molto più duro come film. Quindi è stato divertente... Ma sarei davvero disponibile anche a una grande scena di lotta insieme agli Avengers".

Le speranze di Dafne Keen

Accennando a una possibile apparizione in Avengers: Secret Wars, la giovane attrice ha ammesso: "Possono esserci sia Laura sia Logan? Sì. okay, bene. Se fossimo entrambi lì, sarei realmente felice".

Il rapporto tra Wolverine e X-23 è stato particolarmente centrale per lo sviluppo di Logan e le scene inserite in Deadpool & Wolverine hanno confermato l'importanza della presenza della mutante nella dimensione emotiva del personaggio affidato a Jackman.

Dopo il successo di Deadpool & Wolverine non è quindi da escludersi che il desiderio di Dafne si realizzi.