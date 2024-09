Dafne Keen, dopo Deadpool & Wolverine: "Sarei felice di interpretare X-23 per sempre"

L'attrice Dafne Keen ha svelato che sarebbe felice di riprendere in futuro il ruolo di X-23 nel MCU dopo il suo ritorno in Deadpool & Wolverine.

Dafne Keen ha ripreso la parte di X-23 nel film Deadpool & Wolverine e la giovane attrice ha ora parlato del suo amore per il personaggio.

La mutante aveva debuttato nel film Logan, diretto da James Mangold, nel 2017 ed è poi tornata in scena insieme ad altri personaggi Marvel nel terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson.

La speranza dell'attrice

In un'intervista rilasciata a Empire magazine, Dafne Keen ha ora svelato che sarebbe felice di poter riprendere il ruolo di X-23 anche in futuro. Rispondendo a una domanda sul suo futuro nel MCU, l'attrice ha ammesso: "Interpreterei al 100% questo ruolo per il resto della mia vita".

I fan della Marvel sperano di rivedere in azione il clone di Wolverine e la giovane star ha ribadito in un'altra intervista: "Vorrei ritornare. Li pagherei pur di ritornare. Interpretare Laura è stato il più grande onore della mia vita".

Dafne ha aggiunto che considera X-23 un personaggio particolarmente complesso: "Lei è così cool, semplicemente dal punto di vista di una fan".

Per ora i responsabili dei Marvel Studios non hanno ancora rivelato se c'è l'intenzione di coinvolgere l'attrice nei prossimi progetti cinematografici o televisivi tratti dai fumetti e i fan sperano in una sua apparizione tra i membri di team come Young Avengers, New Mutants o X-Force.

Non resta che attendere per scoprire se il desiderio di Dafne, che recentemente ha fatto inoltre parte del cast della serie di Star Wars intitolata The Acolyte (cancellata dopo una sola stagione lasciando quindi in sospeso la storia dei protagonisti) si realizzerà e X-23 ritornerà in scena dopo il successo di Deadpool & Wolverine.