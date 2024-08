Deadpool & Wolverine, Channing Tatum spera nel film standalone su Gambit: "Prego Dio che accada"

Channing Tatum spera che, dopo il grande successo del cameo di Gambit in "Deadpool & Wolverine", si possa davvero arrivare a un film indipendente per questo personaggio Marvel

Channing Tatum ha recentemente espresso il suo desiderio di vedere un film solista dedicato a Gambit, il mutante degli X-Men che ha interpretato in un cameo sorprendente nel recente successo Deadpool & Wolverine.

Channing Tatum Spera in un Film Solista su Gambit

Durante la première del film Blink Twice a West Hollywood, Tatum ha rivelato di sperare ardentemente che il suo cameo possa aprire la strada a un film autonomo su Gambit, un progetto che ha cercato di realizzare per anni. Channing Tatum ha aggiunto che ha fatto presente alla Marvel il suo interesse per il personaggio negli ultimi dieci anni.

Nonostante le difficoltà incontrate in passato, in particolare con la fusione tra Disney e Fox nel 2019 che ha bloccato il progetto, Tatum non ha mai perso la speranza di vedere Gambit sul grande schermo come protagonista.

Tatum ha anche voluto ringraziare pubblicamente Ryan Reynolds, protagonista e produttore di Deadpool & Wolverine, per aver lottato affinché Gambit potesse apparire nel film. In un post su Instagram, l'attore ha scritto: "Pensavo di aver perso Gambit per sempre", ma Reynolds "ha combattuto per me e per Gambit".



Tatum ha anche elogiato il regista del film, Shawn Levy, definendolo "un creatore brillante a ogni singolo livello", e ha descritto il film come un capolavoro di pura gioia. Nonostante il lungo percorso per arrivare a questo punto, l'attore si è detto grato di far parte di questo progetto, sperando che sia solo l'inizio per il suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe.