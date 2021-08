Channing Tatum e Zoe Kravitz sono fidanzati? I rumors scaldano i tabloid (FOTO)

Channing Tatum e Zoe Kravitz sono stati colti in teneri atteggiamenti da Page Six che, poi, ha alimentato ulteriormente i rumor di una relazione tra i due.

Secondo quanto suggerito da Page Six, tra Zoe Kravitz e Channing Tatum potrebbe esserci del tenero. Le due star, infatti, sono state fotografate in atteggiamenti intimi e confidenziali durante una loro passeggiata a New York.

A quanto pare, Zoë Kravitz e Channing Tatum si sono goduti una passeggiata insieme nell'East Village a New York e hanno approfittato della vicendevole compagnia. Fotografati da Page Six, la futura protagonista di The Batman e l'attore principale di Magic Mike sorridono insieme e si sono divertiti in sella a una BMX. Durante il giro sul mezzo di trasporto, Zoe Kravitz è salita sulla bici cingendo il collo di Tatum con le sue braccia. Che sia nata una nuova coppia?

Le voci su una potenziale relazione tra Channing Tatum e Zoe Kravitz hanno iniziato a circolare lo scorso gennaio, in seguito al divorzio tra la star di Big Little Lies e suo marito, Karl Glusman. Tuttavia, allora, una risorsa ha affrontato le voci di corridoio e ha dichiarato a E! News che Zoe Kravitz era ancora single. A ottobre 2020 anche il protagonista di Magic Mike sembrerebbe essere tornato per un po' nel mercato dei single, dopo che la sua ragazza, Jessie J, aveva scritto un post (poi cancellato) su Instagram in cui aveva dichiarato: "Vita da single durante la pandemia".

I due attori si sono incontrati sul set di Pussy Island, thriller che segna il debutto di Zoe Kravitz alla regia. Nel corso di un'intervista con Deadline risalente a giugno, Tatum ha raccontato un aneddoto a proposito di Zoe Kravitz che si presta perfettamente a descrivere la vita di coppia: "Quando qualcuno ti intima di non indossare più le Crocs, non puoi fare altro che ascoltare il suo ordine. Lei mi ha convinto a non portare più le Crocs". E la Kravitz ha risposto: "Stavo solo cercando di essere una buona amica, Chan".

Channing Tatum: "Zoë Kravitz mi ha convinto a non indossare più le Crocs"

Channing Tatum è stato sposato con l'attrice Jenna Dewan per ben 10 anni e, insieme a lei, ha una figlia di 8 anni di nome Everly. La coppia ha divorziato a novembre 2019. Al momento, Zoe Kravitz e Channing Tatum non hanno ancora commentato il rumor relativo alla loro relazione.