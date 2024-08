Deadpool & Wolverine: il cameo con Iron Man di Robert Downey Jr. e gli altri Avengers mai realizzato

Robert Downey Jr. era pronto a fare un cameo in Deadpool & Wolverine, ma poi ha firmato per diventare il Dottor Destino del MCU dietro le quinte.

Ora gli sceneggiatori del film hanno rivelato i dettagli del cameo di Downey, che a quanto pare includeva anche gli altri Avengers.

Jonathan Majors "affranto" per la sostituzione di Kang con il Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Il cameo mai fatto

In una nuova intervista con Indiewire, ricca di spoiler, Paul Wernick e Rhett Reese, autori del film Marvel insieme a Zeb Wells, Ryan Reynolds e al regista Shawn Levy, hanno rivelato che Wade Wilson è stato originariamente intervistato per un posto nella squadra dei Vendicatori da Happy Hogan e Tony Stark nella scena iniziale di Terra-616. Ma quando Downey non ha potuto impegnarsi, Jon Favreau ha dovuto occuparsene personalmente.

Robert Downey Jr. in una foto del Comic-Con di San Diego del 2024

"In realtà era molto simile alla scena che avete visto", ha detto Reese, sottolineando che Stark avrebbe semplicemente detto a Wade che non era adatto al lavoro di squadra e che metteva apertamente in dubbio la sua capacità di lavorare con gli altri. "C'erano solo due uomini invece di uno. Ha funzionato alla grande".

"Voglio dire, ci sarebbe piaciuto avere Downey. Ma, allo stesso tempo, credo che la Marvel avesse un asso nella manica: stava per tornare in un personaggio diverso. Quindi, fargli fare il ruolo di Tony Stark? Sapendo che il Dottor Destino sarebbe arrivato sulla scia di questo? Non aveva senso".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds in una scena d'azione dove Deadpool sfoggia le sue katana

"Non l'abbiamo detto a nessuno, ma c'è stata una versione di quella scena molto, molto precedente che non è stata scritta, ma è stata concepita, con tutti i Vendicatori nella stanza", ha aggiunto Wernick. "Wade doveva essere respinto da tutti gli Avenger".

Il casting del Destino di Downey è stato annunciato dal capo dei Marvel Studios Kevin Feige e dai registi di Avengers 5 Anthony e Joe Russo al Comic-Con di San Diego di quest'anno. "Nuova maschera, stesso compito", ha commentato il primo sul palco della Hall H. Deadpool & Wolverine è attualmente nei cinema.