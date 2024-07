Jonathan Majors “affranto” per la sostituzione di Kang con il Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Quasi tutti gli attori del MCU si sono espressi sul ritorno di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino in Avengers: Doomsday. Ma che dire dell'uomo che ha sostituito, ovvero Jonathan Majors?

Lo scorso fine settimana al Comic-Con di San Diego, i Marvel Studios hanno ufficialmente detto addio ad Avengers: La dinastia Kang e dato il benvenuto a Avengers: Doomsday. Questo significa, ovviamente, che la Marvel ha probabilmente chiuso con il Kang il Conquistatore di Jonathan Majors, dato che il finale della seconda stagione di Loki permette allo studio cinematografico di chiudere la storia di Kang/TVA senza lasciare nulla in sospeso.

Robert Downey Jr. avrebbe dovuto interpretare il Dottor Destino già tempo fa

La reazione di Majors al suo rimpiazzo

Sembra che TMZ abbia incontrato Majors a West Hollywood nella prima mattinata di ieri, dove ha chiesto all'attore cosa ne pensa del fatto di essere stato sostituito da Victor von Doom di Robert Downey Jr. nei prossimi due film degli Avengers.

"Sì, ho il cuore spezzato", ha detto Majors in risposta alla domanda. "Certo sono affranto. Lo amo, amo Kang. Il Dottor Destino è malvagio, però".

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

Il giornalista di TMZ ha poi chiesto se Majors ritenesse ingiusto il fatto che Robert Downey Jr. abbia una condanna per possesso di droga e armi sulla sua fedina penale, mentre Majors ha solo un reato minore. Tuttavia, Majors non ha abboccato all'amo e ha scelto con cura la sua risposta.

"Penso che sia giusto che il signor Downey sia stato accolto con pazienza, curiosità e amore e che Ezra Miller abbia ricevuto lo stesso trattamento. Non capisco davvero però come gli sia stato permesso di lavorare in quell'ambiente, di esprimersi e di essere creativi a quel livello...".

Più avanti durante l'intervista Majors ha rivelato che sarebbe ancora disposto a tornare nel MCU nei panni di Kang, dichiarando: "Certo che sì", quando gli è stato chiesto se avrebbe ripreso il suo vecchio ruolo. "Se è quello che vogliono i fan, se è quello che vuole la Marvel, andiamo avanti".

La comunità degli scooper online è concorde nel ritenere che Destino apparirà per la prima volta in una scena dei titoli di coda di The Fantastic Four: First Steps prima di fare il suo debutto in Doomsday. Oltre al ritorno di Downey, Anthony e Joe Russo tornano alla regia. Stephen McFeely completa la reunion come sceneggiatore di entrambi i film, anche se il suo abituale partner di scrittura, Christopher Markus, ha scelto di non tornare. L'uscita di Avengers: Doomsday è attualmente prevista per l'1 maggio 2026.