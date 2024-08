Deadpool & Wolverine batte il record di Joker, Todd Phillips: "Sapevo mi avrebbero sconfitto"

Deadpool & Wolverine è ufficialmente il film Rated R che ha incassato di più nelle sale. Il record apparteneva in precedenza a Joker, il film con Joaquin Phoenix di cui presto vedremo il sequel.

Per l'occasione, il regista di Joker Todd Phillips si è congratulato con il film della Marvel per il suo successo. Sabato scorso, il cineasta ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di fotografie relative a Deadpool e ha applaudito Ryan Reynolds e compagnia per il successo ottenuto con la pellicola campione d'incassi.

"Devo fare tanto di cappello a Ryan Reynolds e Shawn Levy per questo film che è un vero e proprio rullo compressore", ha scritto Phillips sul social network. "Sapevamo che sarebbe stato grande, ma questo è davvero troppo. Congratulazioni a tutte le persone coinvolte!!!".

Deadpool & Wolverine ha totalizzato un incredibile incasso globale di 1,142 miliardi di dollari, il più alto mai realizzato da un film vietato ai minori. Joker di Phillips aveva concluso la sua pluripremiata corsa al botteghino con un incasso globale di 1,047 miliardi di dollari.

Deadpool & Wolverine diventa il film vietato ai minori con il miglior incasso di sempre

La top five R-rated è completata da Oppenheimer (976 milioni di dollari), Deadpool 2 (785 milioni di dollari) e Deadpool (782 milioni di dollari). Joker ha ottenuto 11 nomination agli Oscar dopo la sua uscita, vincendo come miglior attore per l'interpretazione di Joaquin Phoenix e come miglior colonna sonora originale.

Joker: Folie à Deux è il seguito diretto del film, con Phoenix di nuovo nei panni del Clown Principe del Crimine e Lady Gaga in quelli di Harley Quinn. L'uscita è prevista per il 2 ottobre prossimo.