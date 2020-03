Deadpool: Ryan Reynolds svela scena alternativa sulle note di Kenny Rogers

Ryan Reynolds rivela che in Deadpool era stata filmata una versione alternativa di una scena con in sottofondo The Gambler dell'icona country Kenny Rogers.

Ryan Reynolds ha rivelato che in Deadpool era stata fatta una versione alternativa della scena in cui prende a calci Ajax sulle note di The Gambler, una delle canzoni più famose di Kenny Rogers, l'icona del country deceduta ieri mattina. La scena è stata condivisa dall'attore sulle 'stories' proprio profilo Instagram come omaggio al cantante, tanto amato sia dalle star che dal pubblico americano.

"Abbiamo cantato The Gambler di Kenny Rogers mentre già andavo giù con Ajax", ha scritto Ryan Reynolds che poi rimarca come la scena sia stata però modificata al montaggio definitivo. "Mi ha fatto sorridere". Per poi chiudere con un #RIPKENNY in onore al cantante. Secondo quanto riportato da una dichiarazione rilasciata dalla famiglia di Kenny Rogers, l'uomo è deceduto in ospedale la notte di venerdì e ne ha dato l'annuncio l'indomani dal profilo Twitter della leggendaria icona della musica country. In oltre sessant'anni di carriera aveva vinto tre Grammy ed era anche stato candidato ai Golden Globe.

Molte erano state le canzoni utilizzate in film: da Il grande Lebowsky dei fratelli Coen, La promessa di Sean Penn Richard e Jewell di Clint Eastwood, o serie come Mindhunter e Watchman. Per via dell'emergenza sanitaria del Coronavirus, le esequie si sono svolte in forma strettamente privata ma, in seguito, verrà organizzata una commemorazione pubblica.