Deadpool: Ryan Reynolds conferma finalmente chi ha condiviso illegalmente il test footage del film

La star canadese, a distanza di molti anni, ha parlato apertamente di come il film su Wade Wilson ha ottenuto il via libera da parte di 20th Century Fox.

Dopo molte ipotesi e indiscrezioni, Ryan Reynolds ha finalmente posto fine a tutti i dubbi riguardante l'identità di chi ha condiviso online il test footage di Deadpool.

Nel 2014 le scene che lo vedevano interpretare Wade Wilson avevano scatenato l'entusiasmo dei fan, convincendo così i vertici di 20th Century Fox a dare il via libera al progetto.

La confessione di Reynolds

Durante il Toronto Film Festival, Ryan Reynolds ha finalmente ammesso di aver condiviso il materiale dichiarando: "Sì, ho imbrogliato un po', ma pensavo di avere qualcosa a cui le persone potessero essere veramente interessate".

La star canadese ha aggiunto di non avere rimpianti per la scelta di pubblicare quei video di Deadpool: "Sono grato di aver ascoltato quell'istinto, e sono grato di aver fatto qualcosa di sbagliato in quel momento".

Deadpool: Ryan Reynolds indossa il costume del protagonista del film

Tim Miller, nel 2012, aveva realizzato delle sequenze per proporre a 20th Century Fox l'idea di girare un film con Reynolds nel ruolo dell'irriverente mercenario. Solo nel 2014, dopo che il video è diventato virale, lo studio ha dato la sua approvazione in meno di 24 ore. La star del cinema ha ricordato: "Qualche idiota lo condivide online e io sto guardando quel tizio nello specchio mentre si lava i denti. Pensavo: 'Amico, cosa hai fatto? Potrebbe essere punibile a norma di legge!'. Ma internet ha obbligato lo studio a dire: 'Realizzeremo questo film'".

I tentativi di Ryan andati a vuoto

La star di Deadpool aveva cercato per anni di ottenere un film da protagonista per Wade Wilson, ritrovandosi tuttavia in difficoltà a causa della necessità di girare un progetto vietato ai minori. Ryan ha successivamente aggiunto: "E Deadpool è un personaggio minore, le persone non sapevano realmente chi era, e io lo amavo. Ne ero ossessionato perché amavo che sapesse di essere all'interno di un film tratto dai fumetti".

Per ora non è ancora stato confermato il futuro di Deadpool all'interno del MCU dopo il recente film, che ha segnato anche il ritorno di Hugh Jackman nella parte di Wolverine, campione di incassi. Secondo alcune indiscrezioni Reynolds dovrebbe essere coinvolto in Avengers: Doomsday, anche se attualmente non c'è una conferma ufficiale e la star ha smentito un suo coinvolgimento.