Deadpool: Ryan Reynolds svela il contributo di Blake Lively alla creazione dello script

Deadpool può contare anche su un'autrice d'eccezione: Blake Lively, come rivelato da suo marito Ryan Reynolds in una nuova intervista.

Le due star del cinema da tempo hanno dimostrato il proprio senso dell'umorismo sui social media, tra battute e grande ironia.

Ryan Reynolds, parlando del lavoro compiuto prima delle riprese di Deadpool, ha spiegato: "Scrivo molto dei miei film. Si tratta di un meccanismo di sopravvivenza da tempo. Alle volte il mio nome è tra i credits, alle volte no... Ci sono molte delle battute di primo livello che ho fatto che erano in realtà una creazione di Blake".

L'attore canadese ha aggiunto: "Alle volte Blake interviene, afferra la tastiera e dice 'Che ne dici di questo?'. E la mia risposta è 'La trovo incredibile'. E sapete, è divertente. Non lo so".

Reynolds ha ribadito: "C'è del sessismo innato nel settore. L'ho detto molte volte: 'Lei lo ha scritto. Blake lo ha scritto, non sono stato io. Quella è una sua idea'. E nonostante tutto, successivamente, ripetono la storia che l'ho scritto io".

Deadpool 3, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe forse entrare nella fase delle riprese nel 2022, riportando così sul grande schermo l'irriverente mercenario, per la prima volta ufficialmente sotto il controllo della Disney e parte del Marvel Cinematic Universe.