Deadpool: Ryan Reynolds sta sviluppando un nuovo fillm in cui Wade Wilson non sarà protagonista

Deadpool sembra sia destinato a tornare sul grande schermo dopo il successo ottenuto con il film in cui è stato coinvolto, per la gioia dei fan, Wolverine. Secondo le fonti di The Hollywood Reporter, infatti, Ryan Reynolds starebbe sviluppando un nuovo progetto di cui non sarà comunque l'assoluto protagonista.

Il possibile futuro del personaggio

Deadpool & Wolverine ha incassato 1,338 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il film vietato ai minori con i migliori incassi di sempre.

Deadpool & Wolverine: una nuova foto del film

Ryan Reynolds sembra stia sviluppando delle idee legate a un film di Deadpool in cui saranno coinvolti dei personaggi dei fumetti degli X-Men. L'attore canadese, inoltre, sta continuando in questi mesi il lavoro sulla commedia Boy Band, progetto che verrà prodotto da Paramount.

L'interprete di Wade Wilson aveva già spiegato che vedeva nel futuro di Deadpool un ritorno sugli schermi, ma non da protagonista. L'anti-eroe dovrebbe quindi interagire con altri tre-quattro personaggi che potrebbero essere usati in modi inaspettati.

Per ora, secondo The Hollywood Reporter, il potenziale film non ha alcun legame con quello dedicato agli X-Men che sta venendo scritto da Michael Lesslie.

Il futuro del franchise

Bisognerà quindi attendere per capire se le idee di Reynolds si concretizzeranno o se ci saranno delle apparizioni di Gambit, interpretato da Channing Tatum e già in Deadpool & Wolverine e in Avengers: Doomsday, o degli X-Men coinvolti nel film dei fratelli Russo in arrivo nel 2026, tra cui Patrick Stewart (Prof. X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops), Alan Cuming (Nightcrawler) e Rebecca Romijn (Mystique).

Marvel, come successo già in passato, non ha ancora commentato ufficialmente le indiscrezioni e mantiene il segreto sul lavoro in corso.