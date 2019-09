Deadpool, la sua prossima apparizione non sarà in Deadpool 3?

Deadpool 3: Wade Wilson sta per tornare, ma secondo indiscrezioni, non nel terzo film a lui dedicato ma in un altro film Marvel.

Al momento si tratta solo di rumors, provenienti dal sito We Got This Covered, ma pare che visti i recenti cambiamenti di studio, con la fusione di Fox con Disney, Deadpool 3, terzo film dedicato al Mercenario Chiacchierone tarderà ad arrivare. Ma, sempre secondo alcune testimonianze, Wade Wilson potrebbe tornare in una scena post-credit di uno dei prossimi film Marvel, probabilmente nel 2021.

Quindi, facendo due conti, potrebbe essere uno tra Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder. Un'altra voce aveva spifferato che Deadpool sarebbe tornato con Black Widow, sempre in una scena post-credit, ma We Got This Covered conferma che è ancora troppo presto per una nuova apparizione del supereroe.

Mentre attendiamo conferme dalla Marvel, possiamo assicurare che Kevin Feige ha promesso di non avere alcuna intenzione di modificare qualcosa del personaggio di Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds. I boss della Disney hanno anche ammesso che c'è spazio per un personaggio irriverente come lui, un supereroe differente da tutti quelli già visti nel MCU.