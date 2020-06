Deadpool: attivo un numero di telefono per parlare con il Mercenario Chiacchierone

Sono tanti i gadget dedicati ai personaggi Marvel commercializzati nell'ultimo decennio, ma ora ne è arrivato uno dedicato a Deadpool, esilarante proprio come lui: si tratta di una testa parlante con la quale i fan possono interagire tramite l'utilizzo di un'app, che controlla il dispositivo o di un numero di telefono.

Questo particolare apparecchio si chiama Deadpool's Head Premium Interactive Head, fa parte della collezione Marvel Legends di Hasbro, ed è un vero e proprio oggetto da collezione. Non è una semplice testa, ma un dispositivo che contiene oltre 600 battute, effetti sonori e insulti ispirati dal popolare e simpatico supereroe che si possono attivare tramite una app da installare sul proprio smartphone. La testa interattiva di Deadpool può essere pre-ordinata sul sito di Hasbro al prezzo di 99,99 dollari, ma per chi non vuole spendere così tanti soldi è stato attivato un numero telefonico tramite il quale si può parlare con il personaggio.

Un ottimo modo per passare il tempo, senza dubbio Deadpool è il compagno di merende migliore per poter passare una mezz'ora divertente ed esilarante.

Tutti i fan si chiedono quando potranno rivedere Deadpool nell'annunciato ma misterioso terzo capitolo, che dovrebbe arrivare dopo la fusione di Disney e FOX dello scorso anno. Sappiamo che Ryan Reynolds dovrebbe tornare nel ruolo principale, ma non ci sono altre notizie in merito all'uscita.