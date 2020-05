Deadpool 3: rivelata la scena iniziale del prossimo cinecomic con Ryan Reynolds?

Deadpool 3 è già in fase di sviluppo, anche se non sembra essere una delle priorità Disney/Marvel, ma alcuni rumors dicono che sono trapelato i primi possibili dettagli della scena iniziale del film con Ryan Reynolds, la cui data di arrivo è ancora molto incerta.

Una scena di Deadpool 2

Secondo We Got This Covered, infatti, le bozze più recenti della sceneggiatura si aprono con il tipico Deadpool che si rivolge al pubblico spiegando che in questi anni ha cambiato franchise, prima di mostrare un flashback in cui uccide diversi membri degli X-Men di Fox. Il prologo di Deadpool 3, a quanto dicono le ultime voci, lo vedrà sconvolto nello scoprire che Hugh Jackman non interpreta Wolverine in questo nuovo universo cinematografico, scoperta che si adatta molto sia all'ironia del personaggio che alla diatriba tra Ryan Reynolds e l'amico/nemico australiano.

Tutto questo al momento resta solo un rumor sul web in quanto Marvel non ha confermato nulla e, a quanto pare, la Disney non ha ancora un progetto preciso per l'uscita di Deadpool 3, che potrebbe arrivare sul grande schermo addirittura nel 2023. Il futuro del Mercenario chiacchierone, quindi, è ancora incerto, ma questo potrebbe essere un vantaggio per gli sceneggiatori che avranno più tempo per adattare il tutto al nuovo universo cinematografico Marvel.

