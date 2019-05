Deadpool entrerà nel Marvel Cinematic Universe in Spider-Man 3?

Deadpool potrebbe sbarcare finalmente nel Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare bisognerà aspettare il terzo film dedicato allo Spider-Man di Tom Holland!

L'ingresso di Deadpool nei Marvel Studios è uno dei momenti più attesi dai fan, ora che l'accordo tra Disney e Fox è diventato ufficialmente realtà. Secondo un nuovo report di MCU Cosmic, Kevin Feige sta riflettendo sul momento migliore per far esordire Ryan Reynolds nel MCU. Le opzioni che si stanno valutando sono il terzo sequel di Deadpool, una serie televisiva interamente dedicata a lui su Disney+ o l'ingresso nel terzo film di Spider-Man.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma probabilmente una serie tv è lo scenario più improbabile, visto che la Disney vuole tenere un profilo per tutte le famiglie online, probabilmente un mood poco adatto all'irriverente Wade Wilson. Intanto il prossimo film Marvel ad arrivare nelle sale italiane sarà Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland in un'immagine del trailer del film

La sinossi ufficiale del film vedrà il protagonista (Tom Holland) partire per l'Europa con alcuni compagni di scuola, tra cui, come ci hanno rivelato le foto scattate a Venezia, Michelle, interpretata da Zendaya Coleman. Il proposito di Peter è quello di godersi il viaggio senza tirar fuori dalla valigia la tuta da Uomo Ragno, ma la richiesta d'aiuto di Nick Fury e la minaccia galattica degli Elementali lo spingeranno a intervenire. La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.