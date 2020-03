Deadpool: l'eroe della Marvel non sarà collegato al Deadpool di Fox

Pare che il nuovo Deadpool firmato Marvel non avrà niente a che fare con il vecchio Deadpool di 20th Century Fox. Con il passaggio di proprietà dei diritti, diversi personaggi appartenenti al circuito dei supereroi cambieranno pelle e faccia, entrando nel Marvel Cinamatic Universe per un nuovo inizio. Anche Deadpool subirà il trattamento, ma per fortuna l'interprete di Wade Wilson rimarrà il tanto amato e ormai inseparabile dal ruolo Ryan Reynolds.

L'acquisizione di Fox da parte di Marvel apre a quest'ultima una nuova vena plausibilmente infinita di nuovi spunti cinematografici (e perché no, televisivi), ma per assorbire al meglio il materiale precedentemente utilizzato in altre saghe, ci sarà bisogno di un restyling e della definizione di un inedito intreccio di vicende. Gli eroi acquisiti dovranno infatti interagire con un universo già ampliamento sviluppato e adesso in cerca di direzioni inesplorate per un'ulteriore espansione.

Con la chiusura del cerchio di Avengers: Endgame, Marvel ha già gettato le basi per la sua Fase 4, ma gli attori invecchiano e le storie invece continuano ad aprirsi verso nuovi orizzonti, quindi sembra giunto il momento per una serie di provvedimenti rivoluzionari. Nel cantiere del MCU ci sono già i reboot di X-Men e I fantastici 4, che verranno realizzati con un plotone fresco fresco di nuovi interpreti, ma c'è un titolo dell'ex catalogo Fox che invece manterrà almeno in parte la propria identità.

Deadpool infatti continuerà ad essere interpretato da Ryan Reynolds, ma nel passaggio da Fox a Marvel subirà comunque un riassetto narrativo. Stando alle fonti interne di We Got This Covered, Deadpool verrà sottoposto a un reboot leggero, giusto quel tanto per adattarlo alle esigenze dell'MCU, ma il protagonista, già noto per la sua abitudine a infrangere la quarta parete, sarà disposto a dimenticare il suo passato senza fare neanche una battuta sul tema?