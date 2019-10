Deadpool 3 farà parte dell'MCU e avrà il rating R!

Deadpool 3 entrerà a far parte dell'MCU, inoltre i Marvel Studios permetteranno al film e ai futuri sequel di avere il rating R.

Con Deadpool 3 il Mercenario Chiacchierone entrerà ufficialmente a far parte dell'MCU conservando il rating R. A rassicurare il pubblico sono gli sceneggiatori del film Rhett Reese e Paul Wernick, forti del nuovo accordo con i Marvel Studios.

Deadpool 2: Ryan Reynolds e Leslie Uggams in una scena del film

Pochi giorni fa la star di Deadpool Ryan Reynolds aveva anticipato il ritorno sul set con una foto dell'incontro con la Marvel diffusa sui social, suggerendo l'imminente messa in produzione di Deadpool 3.

Adesso ci pensano gli autori di Deadpool e Deadpool 2, Rhett Reese e Paul Wernick, a rassicurare i fan confermando che Disney ha firmato l'accordo per realizzare sequel con rating R: "Siamo sempre in contatto con Ryan Reynolds, abbiamo vari progetti con lui oltre all'universo di Deadpool. La verità è che stiamo valutando cosa fare. Marvel ha promesso di continuare a farci realizzare i nostri sequel con il rating R, la speranza è quella di poterci affacciare al Marvel Cinematic Universe. Vogliamo trovare l'idea giusta, deve essere grandioso. Adesso Ryan è impegnatissimo, abbiamo un sacco di progetti in arrivo, ma ci svegliamo pensando a Deadpool e andiamo a dormire pensando a Deadpool."

