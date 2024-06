Deadpool "invaderà" Avengers 5? Un criptico post di Ryan Reynolds lo suggerirebbe

Ryan Reynolds potrebbe aver anticipato la sua presenza in Avengers 5 in un criptico post pubblicato sul suo account Instagram personale. Se confermata, questa sarebbe la sua prima apparizione ufficiale nell'MCU vero e proprio, visto che finora ha partecipato solo al film Fox X-Men - Le Origini: Wolverine nel 2009 prima di concentrarsi sulla sua trilogia standlone, inaugurata da Deadpool nel 2016.

Al momento l'unico indizio sta nel posto pubblicato di recente, il quale contiene un breve video in loop che mostra il logo della squadra degli Avengers su una bandiera blu che sventola al vento. Il video mostra anche che il logo è stato deturpato con un simbolo anarchico realizzato con lo spray, possibile allusione all'apparizione di Deadpool in Avengers 5.

Deadpool affiancherà Doctor Strange?

Deadpool col martello in mano

Dopo la conferma di Benedict Cumberbatch, che ha anticipato il ritorno del suo Doctor Strange, Avengers 5 sembra il terreno perfetto per l'ingresso ufficiale di Deadpool nell'MCU. Quello di Ryan Reynolds è uno dei personaggi di maggior successo, reso popolarissimo dall'interpretazione scanzonata e irriverente del divo canadese, e i primi due film si sono rivelati un successo incredibile al botteghino incassando oltre un miliardo e mezzo di dollari (fonte The Numbers), il tutto nonostante il rating R. Neanche a dirlo, Deadpool & Wolverine è in testa ai film più attesi al cinema dell'estate 2024.

Deadpool & Wolverine: il regista svela l'unica cosa che la Marvel ha categoricamente vietato per il trequel

Resta da capire che l'anticipazione che Ryan Reynolds ha fornito su Instagram si rivelerà veritiera. C'è la possibilità che il suo post alluda a qualcosa di più piccolo e meno ambizioso dell'apparizione di Deadpool in Avengers 5, ma a quanto pare una sorta di connessione tra Deadpool e i Vendicatori ci sarà, in un modo o nell'altro. E Avengers 5 potrebbe rappresenatre solo la prima di una serie di apparizioni di Deadpool. Conferme in tal senso potrebbero potrebbero arrivare a breve perciò non ci resta che attendere.