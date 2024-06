Deadpool & Wolverine: il regista svela l'unica cosa che la Marvel ha categoricamente vietato per il trequel

Shawn Levy ha già chiarito in precedenza che i Marvel Studios gli hanno dato il via libera per fare tutto quello che voleva con Deadpool & Wolverine, ma c'è qualcosa che non gli è stata concessa...

Deadpool & Wolverine sarà il primo film vietato ai minori dei Marvel Studios e, come abbiamo già visto dai trailer cruenti e pieni di parolacce, lo studio di proprietà della Disney ha chiaramente concesso al regista Shawn Levy e alla star/produttore Ryan Reynolds un certo margine di manovra per quanto riguarda il debutto del Merc With a Mouth nel MCU.

Tuttavia, c'era una linea di confine che Kevin Feige e co. hanno chiesto a Levy di non oltrepassare.

Deadpool & Wolverine verrà censurato in Cina? Ecco in che modo uscirà nelle sale

L'unica cosa off-limits per la Marvel

"Sono molto cauto su ciò che posso dire, ma certamente ci sono state prime conversazioni sull'uso di droghe in modo esplicito", racconta il regista a Total Film. "E abbiamo pensato che fosse una conversazione interessante. Volevamo davvero scrivere un dialogo sull'averla assunta".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Il secondo teaser mostra Wade Wilson che discute con Blind Al di come sgattaiolare via per prendere un po' di "polvere boliviana": "La cocaina è l'unica cosa che Kevin Feige ha detto essere fuori discussione". Questo non sorprende, dal momento che l'uso di droghe sembra essere un aspetto a cui la MPAA tiene molto, anche in film che già presentano sesso e violenza in abbondanza. Quindi, probabilmente non dovremmo aspettarci di vedere Wade parlare apertamente di droghe, ma a parte questo, sembra che ci aspetti una corsa piuttosto selvaggia.

La MPAA ha recentemente assegnato al film una classificazione ufficiale R per: "Violenza forte e sanguinosa e linguaggio in tutto il film, gore e riferimenti sessuali". L'esilarante sinossi del film recita: "I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine. Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... Cazzo! Le sinossi sono così f*ttutamente stupide".