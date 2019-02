Deadpool 3: Disney conferma che i prossimi film saranno vietati ai minori

Deadpool non verrà "edulcorato" dopo l'acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox: a confermarlo è stato l'amministratore delegato Bob Iger ribadendo che non ci saranno interferenze da parte dello studio sui titoli che non si rivolgono agli spettatori più giovani, mantenendo quindi la natura del progetto vietato ai minori.

Iger ha spiegato che i lungometraggi dedicati all'irriverente mercenario interpretato da Ryan Reynolds hanno ottenuto un grande successo, aggiungendo: "Continueremo in quel settore e ci sarà spazio per altri film di quel tipo". Il CEO della Disney non ha però rivelato ulteriori dettagli, lasciando quindi in sospeso l'ipotesi che si stiano progettando degli ulteriori adattamenti dei fumetti della Marvel non adatti a tutte le età o se stesse riferendosi a titoli senza alcun legame con il mondo dei supereroi.

Leggi anche: Deadpool 2: 10 cose che potreste non aver notato sul film

Deadpool ha incassato in tutto il mondo oltre 783 milioni di dollari con il primo capitolo della storia e 785 milioni con il sequel, cifre che sicuramente sostengono la scelta della Disney di non abbandonare la strada già intrapresa con ottimi risultati, considerando che non tutti i cinecomic della Marvel sono stati in grado di raggiungere incassi così considerevoli.