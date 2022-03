Deadpool: un concept art svela il cameo tagliato da Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Deadpool è, sicuramente, uno dei personaggi Fox che i fan non vedono l'ora di vedere nel Marvel Cinematic Universe e ora, grazie a un concept art, si scopre un cameo del mercenario chiacchierone nel film Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, poi cancellato.

Wade Wilson, ovvero Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, è ancora lì ad attendere di avere il suo primo assaggio di azione nell'MCU. Per il momento, i fan dovranno accontentarsi di questo concept art diffuso dall'artista Andrew Kim, che ha lavorato a Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. In questo concept vediamo Deadpool e Proxima Midnight nella stessa gabbia in cui combatteva Wong nel film.

Deadpool 2: Brad Pitt e Matt Damon, i loro strambi camei nel film

Una scena che però non è stata inserita nell'ultimo film Marvel, disponibile su Disney+, ma sarebbe stato improbabile comunque vedere Deadpool contro Proxima, visto che in Avengers: Endgame il personaggio è morto.

Al momento, purtroppo, i Marvel Studios non hanno confermato quando o dove Deadpool farà il suo debutto nell'MCU, quindi è impossibile prevedere con certezza quando il personaggio irriverente farà ritorno sul grande schermo.