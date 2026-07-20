Deadpool 4 si farà? Ryan Reynolds riapre una porta che sembrava definitivamente chiusa

Ryan Reynolds non sembra ancora pronto a salutare Wade Wilson. Dopo aver lasciato intendere che il Mercenario Chiacchierone non sarebbe più tornato al centro di un film tutto suo, l'attore ha sorpreso i fan con un aggiornamento decisamente più incoraggiante: un nuovo capitolo di Deadpool sarebbe effettivamente in preparazione.

La conferma è arrivata durante il Fanatics Fest, dove Reynolds ha parlato del materiale narrativo ancora disponibile nei fumetti Marvel. Non ci sono, per il momento, un titolo ufficiale, una data di uscita o indicazioni sul regista. Le sue dichiarazioni, però, suggeriscono che le idee per quello che viene già chiamato informalmente Deadpool 4 abbiano cominciato a prendere una forma concreta.

Deadpool 4 potrebbe esplorare le storie più nascoste dei fumetti

Deadpool

Secondo Ryan Reynolds il cinema non avrebbe ancora sfruttato alcuni passaggi particolarmente interessanti della lunga storia editoriale del personaggio di Deadpool, motivo per cui un quarto film si farà. L'attore ha fatto riferimento a episodi e dettagli poco conosciuti, delle vere e proprie "chicche" riservate ai lettori più appassionati dei fumetti

È un'indicazione volutamente generica, che lascia spazio a varie domande e interpretazioni, ma abbastanza precisa da aprire diversi scenari. I fumetti di Deadpool spaziano dalle avventure più violente e surreali alle storie costruite intorno alla consapevolezza del personaggio di vivere dentro un'opera di finzione. Non mancano inoltre incontri improbabili, viaggi tra realtà alternative e collaborazioni con quasi ogni angolo dell'universo Marvel, come abbiamo già visto in Deadpool & Wolverine.

Il prossimo film potrebbe quindi recuperare una vicenda mai adattata prima, oppure combinare più elementi per costruire qualcosa di completamente nuovo. Dopo tre capitoli cinematografici, la vera sfida sarà trovare una direzione capace di sorprendere ancora il pubblico senza limitarsi a ripetere la formula già conosciuta.

Ryan Reynolds immagina un Deadpool diverso dal passato

Ryan Reynolds nei panni di Deadpool

Le parole pronunciate al Fanatics Fest non cancellano necessariamente le precedenti dichiarazioni dell'attore. Reynolds aveva infatti spiegato di non essere particolarmente interessato a realizzare un'altra storia completamente centrata su Wade Wilson.

Nella sua visione, Deadpool funziona meglio "quando viene inserito in un gruppo" e può disturbare gli equilibri degli altri personaggi. Più che un eroe tradizionale, quindi, è una presenza imprevedibile: commenta ciò che accade, provoca i suoi compagni e finisce spesso per trasformare anche le situazioni più drammatiche in una commedia fuori controllo.

Il nuovo progetto potrebbe dunque non essere un quarto capitolo di Deadpool nel senso classico del termine. L'ipotesi più interessante è quella di un film corale, magari legato agli X-Men e alla loro futura introduzione nel Marvel Cinematic Universe. Un modo per mantenere Wade Wilson in primo piano senza costruire ancora una volta l'intera trama intorno a lui. O forse no, tutto il contrario: è ancora decisamente troppo presto per dirlo. Le sue dichiarazioni, comunque, rassicurano almeno in parte i fan del Mercenario.

Tutte le strade portano agli X-Men

Ryan Reynolds e Hugh Jackman

L'ultima apparizione del personaggio risale a Deadpool & Wolverine, il blockbuster del 2024 che ha riunito Reynolds e Hugh Jackman. Il film ha superato 1,3 miliardi di dollari al box office mondiale, diventando il maggiore incasso di sempre per un titolo vietato ai minori negli Stati Uniti.

Un risultato simile rende difficile immaginare che Marvel Studios voglia rinunciare a uno dei suoi personaggi più redditizi. Allo stesso tempo, l'arrivo degli X-Men nel MCU offre a Deadpool un nuovo spazio narrativo, soprattutto come collegamento tra la vecchia saga mutante della Fox e il futuro del franchise.

La conferma di Reynolds rappresenta quindi soltanto l'inizio. Il film non ha ancora una collocazione ufficiale nel calendario Marvel, ma Wade Wilson sembra avere già trovato il modo di rimandare il suo addio.