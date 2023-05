Deadpool 3: il titolo di lavorazione ha anticipato uno spoiler su Magneto?

Quando mancano due settimane dall'inizio delle riprese di Deadpool 3, è stato rivelato il titolo di lavorazione del film che potrebbe contenere alcuni spoiler sulla trama e sulla possibile presenza di Magneto. Secondo quanto anticipato da The Cosmic Circus, il terzo capitolo della saga Marvel del Mercenario Chiacchierone avrà come titolo di lavorazione Tidal Wave, mentre la compagnia produttrice verrà indicata come "Richmond Street Productions".

Questo titolo contiene qualche indizio relativo alla trama del film? È difficile da dire, poiché questi titoli provvisori di solito hanno ben poco a che fare con il progetto reale e spesso alludono a riferimenti oscuri o inside jokes. Ma attenzione a quanto rivela The Cosmic Circus.

Marvel, da Deadpool 3 ai Thunderbolts: i nuovi rumor sulla Fase 5 (e le ultime su Jonathan Majors)

Svelato il fumetto alla base della storia di Deadpool 3?

Secondo le speculazioni, Tidal Wave potrebbe avere qualcosa a che fare con un evento accaduto nelle pagine del fumetto Ultimatum, quando Magneto scatena uno tsunami contro New York per vendicarsi della morte dei suoi figli in The Ultimates 3. Jeph Loeb e David Finch hanno creato gli albi di Ultimatum nel 2008 e 2009.

Se Deadpool 3 riproporrà un maremoto come accade in Ultimatum, sarebbe senza dubbio una svolta narrativa intrigante. Per diversi mesi si sono succedute voci sulla possibile presenza di Magneto nel film, ma al momento è troppo presto per avere conferme da parte di Marvel.

Il cast di Deadpool 3

A fianco dei protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, Deadpool 3 vedrà il ritorno di Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) and Stefan Kapicic (Colossus). Tra le new entry, Emma Corrin e Matthew Macfadyen in due ruoli non ancora resi noti.

Shawn Levy dirigerà Deadpool 3, il cui arrivo nei cinema è previsto nell'autunno 2024.