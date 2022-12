Deadpool 3: Shawn Levy spiega perché le riprese inizieranno così presto

Atteso nei cinema dall'8 novembre 2024, Deadpool 3 entrerà in produzione circa un anno e mezzo prima della sua uscita, il prossimo maggio ad essere precisi. In una recente intervista Shawn Levy, il suo regista, ha rivelato le ragioni alla base di questa rapidità.

Deadpool 2: Ryan Reynolds in una scena del film

Nella miriade di annunci legati a Deadpool 3, fra cui il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine per fare un esempio, in questi giorni si è parlato anche della sua produzione. Durante un'intervista con Collider, Levy ha rivelato che l'obiettivo attuale è quello di rispettare la data d'uscita, cominciando a lavorare sul film da maggio dell'anno prossimo.

Shawn Levy ha spiegato che l'inizio anticipato della produzione è dovuto al fatto che avevano bisogno di tempo in post-produzione per perfezionare gli effetti visivi: "Più o meno sì. Più un film è pesantemente digitalizzato in CG, più tempo è necessario per la post-produzione. Trattandosi della prima pellicola di Deadpool nell'MCU non mancheranno gli effetti visivi. In parallelo, però, una delle priorità per Ryan e me è quella di mantenere la storia cruda, grintosa, radicata negli stilemi con cui sono stati realizzati i capitoli che tutti noi amiamo".

Cosa dobbiamo aspettarci da Deadpool 3? Dalle parole del regista sembra proprio che questa nuova fatica fonderà memorie dai precedenti episodi insieme al modus operandi tipico dell'MCU.