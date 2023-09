Deadpool 3, Shawn Levy conferma il bromance tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman: 'Il loro affetto è reale'

Ci ha pensato il regista di Deadpool 3 Shawn Levy ad assicurare ai fan che l'affetto che lega le star Ryan Reynolds e Hugh Jackman non è qualcosa di costruito a beneficio delle telecametra, ma è "quanto di più reale si possa immaginare". Da anni il bromance tra i due divi tiene banco sui media tra scherzi e punzecchiature, ma a quanto pare dietro le quinte un'amicizia profonda lega i due attori.

Shawn Levy, che in precedenza ha diretto Ryan Reynolds in Free Guy e The Adam Project, ha descritto il profondo legame tra i due attori come "fottutamente reale", puntualizzando scherzosamente che il loro affetto reciproco è quasi pari al suo legame con Ryan Reynolds. Ecco le sue parole al Los Angeles Times: "I ragazzi si amano quasi quanto Ryan Reynolds e io ci amiamo. Il loro bromance è eterno".

Una felice reunion sul set

Ryan Reynolds e Hugh Jackman torneranno a indossare i panni degli eroi Marvel Deadpool e Wolverine in Deadpool 3, attualmente in pausa per via dello sciopero di attori e sceneggiatori. Il progetto segna la prima occasione in cui Reynolds e Jackman collaborano in un film Marvel dopo X-Men Origins: Wolverine (2009). restiamo in attesa per scoprire quali sorprese ci riserverà il film in uscita (salvo ulteriori complicazioni) nel 2024.