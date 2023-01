Deadpool 3: Ryan Reynolds pensa che con Wolverine sarà come "stare sul filo del rasoio"

Deadpool 3 mostrerà il ritorno di Wolverine sul grande schermo e Ryan Reynolds è tornato a parlare dell'atteso film che lo vedrà recitare insieme a Hugh Jackman.

La star canadese ha infatti accennato all'atmosfera del progetto e a cosa possono attendersi i fan dalla collaborazione tra i due amici-nemici, da sempre autori di contenuti esilaranti sui social media.

Deadpool 2: Ryan Reynolds in una scena del film

Ryan Reynolds, parlando di Deadpool 3, ha raccontato come cambierà la situazione del protagonista con l'arrivo di Wolverine, interpretato da Hugh Jackman: "Penso che sia sul filo del rasoio. Voglio dire che la maggior parte di questi film sono sempre in quel modo per quanto riguarda il tono, quindi in questo caso, tuttavia, c'è uno scontro di due personaggi piuttosto iconici che esistono nel Marvel Ancillary Universe. A questo punto siamo nel Marvel Cinematic Universe".

La star canadese, rispondendo alle domande di TheWrap, ha poi aggiunto parlando dell'atmosfera del sequel: "Si tratta realmente di trovare un modo per essere al servizio di entrambi questi personaggi in modo che sembri estremamente autentico nei confronti di tutti e due, e penso che due torti in realtà facciano una ragione in modo piuttosto grandioso".

Deadpool 3 arriverà, per la gioia dei fan, nelle sale americane l'8 novembre 2024.