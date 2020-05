Deadpool 3: i registi di Bad Boys for Life vorrebbero dirigere il film

Deadpool 3 non è ancora stato annunciato dalla Marvel e i registi di Bad Boys For Life hanno svelato che vorrebbero occuparsi del progetto.

I registi di Bad Boys for Life hanno svelato che sarebbero felici di dirigere Deadpool 3, dopo aver incontrato i vertici della Marvel.

Per ora i due filmmaker non hanno stretto alcun accordo con lo studio e i fan stanno attendendo di scoprire ulteriori dettagli della possibile collaborazione.

Bad Boys for Life, il terzo film con star Will Smith e Martin Lawrence, ha ottenuto degli ottimi incassi, diventando il capitolo del franchise con i migliori risultati ai box office.

Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno diretto il film dopo aver raccolto il testimone da Michael Bay che era impegnato sul set di 6 Underground, dovendo quindi rinunciare al progetto.

I due filmmaker, successivamente, hanno incontrato i responsabili della Marvel e avevano dichiarato: "Non c'è niente di concreto. Ci hanno semplicemente incontrati. Hanno detto che hanno apprezzato il film e ci hanno detto 'Cosa vorreste fare? Troviamo qualcosa per collaborare'. Quindi non c'è ancora niente di programmato, era semplicemente un incontro. Ma sì, scopriremo se si può realizzare qualcosa di fantastico".

Durante un'intervista con Discussing Film, i due registi hanno aggiunto qualche dettaglio. Adil El Arbi ha ammesso: "Sapete, amiamo Deadpool". Fallah ha aggiunto: "Adoriamo Deadpool!".

I registi hanno sottolineato: "Se ci fosse un personaggio Marvel nel mondo di Bad Boys sarebbe Deadpool".

I filmmaker hanno inoltre aggiunto che sarebbero interessati a Blade, progetto che arriverà sul grande schermo con protagonista Mahershala Ali. Arbi e Fallah, che apprezzerebbero la regia di Deadpool 3, hanno inoltre ammesso che sarebbero disposti a realizzare film adatti a tutti la famiglia : "Ci sono storie che funzionano e non è necessario realizzarli per un pubblico di soli adulti se non è adatto".