Deadpool 3 sarà pieno di riferimenti al Multiverso Marvel?

Arrivano nuove e interessanti indiscrezioni circa la trama di Deadpool 3, che come noto non solo costituirà l'esordio nel Marvel Cinematic Universe del personaggio di Ryan Reynolds ma anche del Wolverine di Hugh Jackman.

Alex Perez di The Cosmic Circus ha rivelato alcuni nuovi dettagli sul prossimo capitolo di Deadpool. Il reporter ha affermato che il Multiverso del MCU "si aprirà" in Deadpool 3, chiarendo che il personaggio di Deadpool "sarà parte integrante del MCU" per quanto riguarda la Multiverse Saga.

"Se dovessi chiedermi in quale momento penso che il Multiverso si aprirà... Il Multiverso non diventerà veramente centrale nel MCU fino a quando non arriveremo a Deadpool [3]... In futuro, Deadpool sarà parte integrante del MCU, ma non si vedrà molto di lui fino a Deadpool 3".

Lo scooper ha proseguito: "Ci saranno ancora storie individuali che andranno avanti, e ci saranno diversi punti di collegamento nei vari film, ma il Multiverso non entrerà davvero nel vivo fino a Deadpool 3, perché dopo Deadpool 3, tutto sarà inteso in tal senso, da lì in avanti".

Ricordiamo che Deadpool 3 uscirà nelle sale l'8 novembre 2024. Di recente, Kevin Feige aveva sottolineato come la Multiverse Saga sarebbe entrata nel vivo con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.