Deadpool 3 avrà un numero in stile musical? Ryan Reynolds non nega la possibilità

Durante un'intervista è stato chiesto a Ryan Reynolds se in Deadpool 3 ci sarà un numero musicale con il protagonista e Wolverine, e la star canadese non ha escluso nessuna possibilità.

Mentre tutti continuano a speculare e riflettere su Deadpool 3, Deadline ha provato a mettere Ryan Reynolds alle corde, chiedendogli se in questo nuovo film vedremo un numero musicale che coinvolge Deadpool e il Wolverine di Hugh Jackman. La risposta dell'attore è arrivata prontamente senza negare o confermare nulla.

Una scena di Deadpool 2

Le carriere di Ryan Reynolds e Hugh Jackman riflettono chiaramente il loro rapporto con la musica e i musical in generale. Lo abbiamo visto con Spirited - Magia di Natale di Reynolds e prima ancora con Les Misérables di Jackman, per fare due esempi, sottolineando la vicinanza di questi due attori con la musica, il canto e il ballo.

Durante una recente intervista con Deadline è stato chiesto a Reynolds se Deadpool e Wolverine verranno coinvolti in un numero musicale per Deadpool 3, ottenendo la seguente risposta: "Non lo so. Avrei problemi a cantare mentre sto facendo i gargarismi con il suo sangue [ride]. No, vedremo".

Deadpool 3: Ryan Reynolds pensa che con Wolverine sarà come "stare sul filo del rasoio"

Per ora, quindi, i fan dei due attori dovranno attendere ulteriori sviluppi riguardanti l'atteso film Marvel e aggiornamenti dal set che, sicuramente, offrirà a Hugh e Ryan modo per creare contenuti imperdibili ed esilaranti, come quelli a cui hanno abituato negli ultimi anni i propri follower. Deadpool 3, diretto da Shawn Levy, arriverà nelle sale americane l'8 novembre 2024.