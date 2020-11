Deadpool 3 è in lavorazione, e sarà vietato ai minori

Deadpool: Ryan Reynolds in azione nel ruolo di Wade Wilson

La Marvel e Ryan Reynolds hanno scelto coloro che scriveranno la sceneggiatura di Deadpool 3, atteso sequel basato sui fumetti della Casa delle Idee. A differenza dei primi due episodi, scritti da Rhett Reese e Paul Wernick (con la partecipazione ufficiale di Reynolds per il secondo), il terzo episodio è stato affidato alle sorelle Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin. A dare la notizia è Deadline, con una postilla aggiunta su Twitter: al momento è previsto che il film mantenga il divieto ai minori negli Stati Uniti che avevano i due capitoli precedenti, come già dichiarato in precedenza da Bob Iger.

Le sorelle Molyneux sono note principalmente nel mondo dell'animazione, facendo parte dal 2012 del team di sceneggiatori della popolare serie Bob's Burgers, in onda su Fox all'interno del blocco chiamato Animation Domination. Sempre lì, a febbraio, debutterà la nuova serie The Great North, creata dalle due sorelle. Un pedigree interessante, e che sembra aver attirato l'attenzione di Ryan Reynolds, il quale ha voce in capitolo sul futuro di Deadpool insieme alla Marvel. Non si sa ancora quando uscirà il film, ma la scelta delle sceneggiatrici lascia intendere che la lavorazione sia già piuttosto attiva, forse in vista di un'uscita già nel 2022.

Non sappiamo ancora se altri interpreti del franchise, oltre a Reynolds, torneranno in Deadpool 3. Josh Brolin, ad esempio, aveva firmato un contratto per più film nei panni di Cable, ma non è chiaro se l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney abbia compromesso la validità dell'accordo, rendendo necessaria una nuova negoziazione tra l'attore e lo studio. Particolarmente spinosa è la questione di T.J. Miller, interprete di Weasel, che è stato accusato di vari comportamenti abusivi (e anche arrestato per un falso allarme bomba). Si vociferava di una sua possibile apparizione nel terzo film, per poi essere escluso da altri sequel, ma con una nuova sceneggiatura in arrivo è probabile che il suo personaggio esca di scena già adesso, prima delle riprese.