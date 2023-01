Deadpool 3: Hugh Jackman svela il titolo ufficiale, ma Ryan Reynolds lo smentisce?

In un video in cui faceva riferimento in modo critico all'inclusione in shortlist da parte dell'Academy della canzone Good Afternoon, tratta dal film Spirited, Hugh Jackman si è riferito a Deadpool 3 con il titolo di "Wolverine and Deadpool". Immediata, però, la reazione sorpresa di Ryan Reynolds.

Nella sua riposta, Ryan Reynolds ha detto la sua sull'inclusione di Good Afternoon, affermando: "Non sono d'accordo. Penso che i deepfake che hanno cantato e ballato per Will e me vorrebbero esibirsi agli Oscar"; dopodiché ha espresso un commento schifato per il titolo menzionato da Jackman.

Naturalmente, Reynolds non ha negato né confermato che il titolo ufficiale di Deadpool 3 sarà proprio Wolverine and Deadpool, per permettere ai fan di continuare a speculare in merito fino a un annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios.