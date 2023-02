Hugh Jackman: "Interpretare Wolverine ha danneggiato la mia voce"

Dover interpretare il ruolo di Wolverine nei film degli X-Men ha avuto delle conseguenze sulla voce di Hugh Jackman, come ha rivelato l'attore in una recente intervista.

Hugh Jackman ha svelato che interpretare il ruolo di Wolverine gli ha rovinato la voce a causa dei grugniti e della necessità di "ringhiare" nei film degli X-Men.

La star australiana ha raccontato i dettagli della situazione durante la trasmissione radiofonica Front Row, trasmessa da BBC Radio 4.

Parlando della sua esperienza nei film tratti dai fumetti, Hugh Jackman ha spiegato: "Il mio insegnante di arti drammatiche sarebbe inorridito da alcune delle cose che ho fatto in Wolverine".

L'interprete di Logan ha aggiunto: "Ho causato dei danni alla mia voce interpretandolo".

Le conseguenze sulla voce, secondo Hugh, sono evidenti se ripensa al passato: "Il mio falsetto non è forte come lo era, e attribuisco la colpa di quel cambiamento direttamente ad alcuni dei grugniti e delle urla che ho dovuto fare".

La consapevolezza di aver danneggiato la propria voce non ha però impedito alla star di accettare di riprendere l'iconico ruolo in Deadpool 3, il film che lo vedrà impegnato a recitare accanto a Ryan Reynolds nei prossimi mesi, in vista di un debutto nelle sale previsto per l'8 novembre 2024.