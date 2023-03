Deadpool 3: Hugh Jackman rivela il folle allenamento per tornare nei panni di Wolverine (VIDEO)

Hugh Jackman è intenzionato a fare "all in" per il suo ritorno nei panni di Wolverine in Deadpool 3, terzo capitolo del franchise sul mercenario chiacchierone. Questa volta, però, sarà il debutto ufficiale di entrambi nel Marvel Cinematic Universe e l'attore australiano sta seguendo un rigido protocollo di allenamento.

Jackman ha infatti condiviso su Twitter un video in cui mostra ai fan il folle allenamento che sta seguendo per tornare più in forma che mai. L'attore aveva già condiviso un assaggio della sua dieta per essere nuovamente Wolverine a 54 anni suonati.

Deadpool 3: Hugh Jackman si è lasciato sfuggire un importante dettaglio della trama?

Come già sottolineato in passato, Deadpool 3 non andrà a intaccare la timeline di Logan, film del 2017 di James Mangold che in molti consideravano come l'ultima apparizione del celebre mutante.

Deadpool 3 arriverà nelle sale l'8 novembre 2024 e potrebbe non rappresentare l'ultima apparizione di Hugh Jackman come Wolverine sul grande schermo: si vocifera infatti di un suo possibile cameo in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026.

Deadpool 3 avrà a che fare con i viaggi nel tempo e vedrà con molta probabilità il coinvolgimento della TVA vista nella serie TV Loki. A dirigerlo ci penserà Shawn Levy, che ha già diretto Ryan Reynolds in Free Guy e The Adam Project.