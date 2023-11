Deadpool 3: Elektra apparirà nel film? La risposta di Jennifer Garner

Jennifer Garner ha finalmente rotto il silenzio sul suo ritorno nei panni di Elektra in Deadpool 3. La notizia della sua inclusione nel cast era stata precedentemente confermata da The Hollywood Reporter, ma la recente risposta evasiva dell'attrice solleva alcuni dubbi in merito.

Durante un'intervista con Collider le è stato chiesto se avesse mai pensato di indossare di nuovo il costume di Elektra, personaggio già interpretato in Daredevil e nello spin-off Elektra. "Non so di cosa stai parlando. Cosa vorresti dire?" ha risposto Garner aggiungendo, in seguito a una domanda dell'intervistatore in merito al suo coinvolgimento nel sequel di Deadpool 3, di non sapere niente a riguardo e di non essere addirittura a conoscenza della cosa.

Il commento arriva a qualche mese di distanza dalla notizia del suo ritorno nel sequel sul Mercenario Chiacchierone.

Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Deadpool 3 è l'attesissimo nuovo capitolo della saga Marvel con protagonista Ryan Reynolds, affiancato da Hugh Jackman che riprenderà i panni di Wolverine. All'inizio di novembre sono stati svelati nuovi dettagli sulla trama, inoltre sembra che Deadpool 3 sarà il primo film rated-r del MCU.

Il cast include i veterani del franchise di Deadpool Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) e Rob Delaney (Peter), tutti destinati a tornare in questo threequel. Emma Corrin dovrebbe interpretare Cassandra Nova, mentre Matthew Macfadyen vestirà i panni di un agente della TVA chiamato Paradox. Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel ad uscire nel 2024.