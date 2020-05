Deadpool 3, Rob Liefeld: "È colpa della Marvel se non si sta lavorando al film"

Rob Liefeld, creatore del personaggio interpretato da Ryan Reynolds, ha criticato la Marvel per non aver ancora approvato Deadpool 3.

Deadpool 3 non ha ancora ottenuto il via libera e Rob Liefeld, creatore del personaggio, ha criticato i Marvel Studios sostenendo che sia colpa dei produttori se non si hanno ancora notizie riguardanti il terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson.

Le dichiarazioni sono state compiute in occasione di un'intervista rilasciata a ComicBook che ha permesso di parlare del sequel.

Rob Liefeld, creatore di Deadpool, ha dichiarato: "Incolpo la Marvel... Incolpo loro per il fatto che non ci sia ancora il terzo capitolo". Le sue dichiarazioni sono proseguite ribadendo: "Sono loro il motivo per cui non sta venendo realizzato. A prescindere da quale sia il mistero o dal fatto che non rientri nel piano generale, semplicemente ordinatene la produzione. Okay, approvatelo".

Ryan Reynolds sembra avere un approccio più positivo alla situazione, nonostante le irriverenti avventure di Wade Wilson potrebbero rientrare a fatica all'interno di una programmazione dedicata a tutta la famiglia. Liefeld pensa inoltre che la star canadese debba avere il potere di ritornare per la terza volta nel ruolo di Deadpool, considerando che il franchise ha incassato oltre 1.5 miliardi di dollari a fronte di un budget piuttosto contenuto rispetto agli altri adattamenti dei fumetti. Rob ha spiegato: "Se Ryan non sta realizzando ora Deadpool 3 è perché la Marvel non ha ancora permesso che venga realizzato ed è tutto ciò che voglio dire. Quindi, ho molta fiducia in quel sistema? Non ne ho idea". Il creatore del personaggio ha inoltre ricordato come la programmazione della Marvel per i prossimi tre anni sia particolarmente piena e a causa del coronavirus la produzione dell'eventuale terzo capitolo potrebbe ulteriormente slittare: "Quanto sarò vecchio quando accadrà? E pensavo 'Sì, Mark Ruffalo! Hulk e Deadpool darebbero vita a un film divertente, giusto?' Ma nessuno di loro sta diventando più giovane, okay?".

Per ora il prossimo film Marvel Studios senza un titolo ufficiale di cui è prevista la distribuzione nelle sale dovrebbe debuttare negli Stati Uniti il 7 ottobre 2022.