Deadpool 3: Charlie Cox ha chiarito le voci su un suo possibile cameo

Prima ancora di ufficializzare l'esistenza di Daredevil: Born Again, abbiamo visto il personaggio di Charlie Cox comparire prima in Spider-Man: No Way Home e in seguito con She-Hulk: Attorney at Law. Anche se le possibilità "di cameo" sono imprevedibili, l'attore ci ha tenuto a chiarire una voce che lui stesso a messo in giro riguardo a Deadpool 3.

Per comprendere bene questa storia dobbiamo partire dall'inizio. Nel corso di una recente apparizione al Roster Con in Germania, l'attore protagonista di Daredevil: Born Again ha scherzato sul fatto che "ci sarebbe un posto per Daredevil anche in Deadpool 3". Quest'affermazione ci ha messo pochissimo a diventare virale, al punto che i fan hanno cominciato a credere che fosse reale, e che avrebbero visto il loro personaggio del cuore anche in questo film.

Così Charlie Cox si è trovato costretto a chiarire la situazione una volta per tutte con TechRadar, dichiarando che non comparirà in Deadpool 3: "Oh Dio, cosa ho combinato questa volta? Oh sì, l'ho detto in Germania, vero? Ora posso dirvelo, sicuramente non sono in Deadpool 3".

Daredevil: Born Again, secondo Charlie Cox, sarà girato in un anno e "probabilmente non sarà così cruento"

Questa conferma deluderà sicuramente coloro che avrebbero voluto vedere un crossover insieme a Deadpool, anche se le attuali premesse di Daredevil: Born Again tengono comunque con il fiato sospeso tutti quanti.