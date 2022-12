Daredevil: Born Again, secondo Charlie Cox, sarà girato in un anno e "probabilmente non sarà così cruento"

Daredevil: Born Again, la nuova serie Disney+ in arrivo nel 2023, impiegherà un intero anno di riprese per completarsi, e "probabilmente non sarà così cruenta", secondo Charlie Cox.

Dopo essere apparso in She-Hulk: Attorney at Law, il personaggio affidato nel MCU a Charlie Cox si prepara a tornare con un nuovo show targato Disney+: Daredevil: Born Again. L'attore ha rivelato che trascorrerà tutto il prossimo anno a girare i suoi 18 episodi, condividendo anche qualche opinione a riguardo.

"Mi hanno detto: 'Gireremo nel 2023', così gli ho detto: 'Fantastico, quando?', e loro 'Durante tutto il 2023'. Comincio a girare a febbraio e finisco a dicembre", ha rivelato Charlie Cox in una recente intervista con NME. Un impegno così duraturo, in termini di riprese e tempistiche, non si era mai visto prima per un prodotto della piattaforma.

"Sono affascinato nello scoprire il perché abbiano scelto di fare 18 episodi", ha poi confessato poi. "Immagino che ci saranno elementi simili agli spettacoli procedurali vecchia scuola. Non necessariamente 'il caso della settimana', ma qualcosa in cui andremo davvero in profondità con l'avvocato Matt Murdock, affrontando anche la sua vita. Se è fatto bene ci si sporcherà davvero le mani con quel mondo... penso che questo sia il lato più interessante della faccenda".

Le aspettative verso Daredevil: Born Again sono ovviamente altissime, al punto da rendere inevitabili i paragoni con la precedente trasposizione seriale per mano di Netflix. Quali saranno le differenze fra la nuova e la vecchia serie?

Charlie Cox ha risposto anche a queste domande dicendo che: "La mia opinione è che questo personaggio funzioni meglio quando è orientato verso un pubblico leggermente più maturo. Il mio istinto mi dice che su Disney+ sarà oscuro ma probabilmente non così cruento come in passato. Mi piacerebbe dire alle persone che vorrebbero lo spettacolo Disney+ simile al lavoro di Netflix che è così. Prenderemo le cose che hanno funzionato, ma possiamo ampliare il discorso? Possiamo fare appello a un pubblico leggermente più giovane senza perdere quanto imparato in precedenza?"

La comparsa del personaggio in She-Hulk: Attorney at Law ha ispirato reazioni di ogni tipo nella fan base Marvel. La sua leggerezza in quel frangente tornerà anche in Daredevil: Born Again?