Deadpool 3: Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna torneranno nel film Marvel Studios

Le attrici Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna hanno chiuso le trattative per tornare in Deadpool 3, riunendosi a Ryan Reynolds nel terzo film del franchise che Shawn Levy dirigerà e produrrà per i Marvel Studios.

Hildebrand riprenderà il ruolo di Negasonic Teenage Warhead, la mutante con la capacità di generare esplosioni nucleari. Kutsuna interpreterà ancora la ragazza di Negasonic Teenage Warhead, Yukio, una ninja mutante giapponese introdotta in Deadpool 2.

Reynolds, Levy, Paul Wernick, Rhett Reese e Zeb Wells si sono occupati della sceneggiatura di Deadpool 3. Reynolds sarà anche produttore insieme alla Marvel e insieme al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, per la prima volta nel franchise dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney.

I dettagli sulla trama di Deadpool 3 ma sappiamo che il film riunirà la coppia composta da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, con quest'ultimo di ritorno nei panni di Wolverine dopo che inizialmente aveva annunciato il suo addio al personaggio dopo Logan - The Wolverine.

Nel cast ci saranno anche Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic e Rob Delaney, che interpretano rispettivamente il tassista Dopinder, il coinquilino Blind Al, la sua fidanzata Vanessa (uccisa e poi resuscitata nel sequel), il mutante metallico Colossus e il membro umano della X-Force Peter.

Deadpool 3 avrà il Wolverine più rabbioso mai visto, parola di Hugh Jackman

Tra i nuovi arrivati nel franchise ci saranno Emma Corrin e Matthew MacFadyen. L'uscita del film è prevista per l'8 novembre 2024.