X-Men: Dark Phoenix, Deadpool 2 aveva spoilerato le principali morti del film un anno fa

Deadpool 2 avrebbe accidentalmente spoilerato le principali morti di X-Men: Dark Phoenix un anno fa.

Una scena di Deadpool 2

A notare questo fatto è ScreenRant che indica la possibilità della presenza di un sottile meta indizio che avrebbe anticipato agli spettatori di Deadpool 2 le morti di X-Men: Dark Phoenix un anno prima dell'uscita del film. Ecco quale sarebbe la scena incriminata.

X-Men: Dark Phoenix, un primo piano di Sophie Turner

A un certo punto, nella speranza di ottenere aiuto nella sua guerra contro il crimine, Deadpool si reca nella magione degli X-Men. Roso dalla frustrazione perché nessun mutante si è unito alla sua crociata, Wade si toglie la maschera nel corridoio e si lamenta dell'ingiustizia. Nel mentre un gruppo di mutanti che include Cyclope, Beast, Tempesta, Professor X, Nightcrawler e Quicksilver lo sente, ma si nasconde per evitare di essere visto. I fan di Deadpool 2 hanno, però, notato che i personaggi assenti da questa scena sono anche quelli che non sono sopravvissuti in X-Men: Dark Phoenix, il che suggerisce che questo incontro avvenga durante o dopo gli eventi di Dark Phoenix.

I 10 migliori titoli di testa nei film di supereroi, da Batman a Deadpool

In Dark Phoenix, Jean Grey perde il controllo dei poteri della Fenice e uccide inavvertitamente Mystica. Attorno a questo evento ruota gran parte del film: nel breakdown in cui uccide la collega mutante, Jean stermina anche numerosi agenti di polizia trasformandosi da amata supereroina ad assassina ricercata dalle forze dell'ordine. Gli X-Men e il team di Magneto falliscono nella caccia a Jean; a trovarla saranno un gruppo di alieni mutaforma che la prendono sotto la loro ala protettrice. Alla fine lei capisce che gli alieni non agiscono nel suo interesse e dopo un'epica battaglia finale a bordo di un treno, Jean vola insieme alla leader aliena Vuk nello spazio e si fa esplodere uccidendo entrambe (qui trovate la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix).

L'assenza di Jean e Mystique nel cameo degli X-Men in Deadpool sembra piuttosto sospetta, forse Jennifer Lawrence e Sophie Turner erano troppo impegnate per recarsi sul set, ma sarebbe comunque una coincidenza piuttosto curiosa che siano le uniche due assenti. Un altro indizio riguardo la collocazione temporale della scena si può trarre dalla t-shirt dei Nirvana indossata da Quicksilver. Il logo apparso nel poster che annunciava l'uscita di Nevermind è stato registrato nel 1992, stesso anno in cui è ambientato X-Men: Dark Phoenix. Ai fan spetta trarre le conclusioni.