Deadpool 2: Ryan Reynolds modifica una foto dal set prendendo per trollare Brad Pitt

Ryan Reynolds si diverte a prendere in giro Brad Pitt, nel suo solito stile ironico, con una vecchia foto dal set di Deadpool 2, il film in cui il collega appare come Vanisher.

Ryan Reynolds continua a prendere in giro i colleghi con le sue burle sui social e stavolta è toccato a Brad Pitt, che ha condiviso con lui il set di Deadpool 2, dove è apparso in un cameo del supereroe Vanisher.

Ryan Reynolds trolla Brad Pitt in una foto

In queste ore, Ryan Reynolds si è preso gioco del cameo di Brad Pitt pubblicando una storia su Instagram in cui modifica la foto che li ritrae insieme tagliando il collega:

"Ho lavorato con molti attori fantastici. Questo ragazzo ha interpretato Vanisher"

Anche Brad Pitt, quindi, è caduto nella rete delle prese in giro di Ryan Reynolds, noto per questo ilare comportamento anche nei confronti di molti altri colleghi, primo tra tutti il suo amico Hugh Jackman, frequentemente presente in questo gioco social che fa molto divertire i fan.

In Deadpool 2 Brad Pitt è stato protagonista di un piccolo cameo, interpretando il supereroe Vanisher che dice di aver accettato di fare solo in cambio di una tazza di caffè, il che dimostrerebbe l'affetto e la stima che ha per Ryan Reynolds e la passione per il mondo dei supereroi.

In questo momento, i fan di tutto il mondo stanno aspettando con impazienza un nuovo aggiornamento sullo stato di Deadpool 3, il terzo capitolo della saga che ora è nelle mani di Disney, dopo la fusione con FOX. Sembra che qualsiasi nuovo film di Deadpool sarà ambientato all'interno dell'MCU, territorio decisamente più adatto alle famiglie rispetto al precedente, ma cosa cambierà?

Ryan Reynolds, mesi fa, ha rivelato che Deadpool 3 è in fase di sviluppo presso i Marvel Studios. Da allora, però, non ci sono state più molte novità e il creatore dei fumetti, Rob Liefeld ha messo in dubbio i progressi del film. Ovviamente, ciò non significa che le cose si siano completamente fermate, staremo a vedere.