Deadpool 2, sapevate che Audrey Plaza aveva fatto il provino per un ruolo nel film Marvel?

Ci sono quei ruoli che, non importa quanto sia talentuoso un attore, non è destino che vengano interpretati da una star. E a quanto pare, è questo il caso di Aubrey Plaza, che aveva fatto il provino per un ruolo in Deadpool 2, il film Marvel con protagonista Ryan Reynolds.

Aubrey Plaza e Marvel

L'abbiamo vista in Legion, la serie FX sui mutanti Marvel, e la vedremo nello spin-off di WandaVision Agatha: The Darkhold Diaries, ma c'è un ruolo legato alla Casa delle Idee che Aubrey Plaza non è riuscita ad ottenere.

L'attrice di Parks and Recreation ha infatti raccontato di aver fatto un provino per una parte nel cinecomic FOX con Ryan Reynolds Deadpool 2ai tempi in cui era ancora impegnata con Legion - si trattava probabilmente di Domino, anche se non è specificato, come osserva CBM -, ma di non essere stata nel giusto "stato mentale" in quel momento.

"Ci sono parecchi ruoli che avrei voluto e non ho ottenuto, ma ogni cosa accade per una ragione" spiega nel video "Uno di quelli più memorabili, per qualche ragione, è stato per Deadpool 2. Ero appena scesa da un aereo, stavo girando Legion all'epoca" continua "E non ero per niente nel giusto stato mentale... Sapete, bisogna esserlo quando si fanno le audizioni. Ma quel giorno non lo ero proprio".

"Peccato, io e Ryan Reynolds nello stesso film... Cosa sarebbe potuto andare storto? Saremmo stati fantastici insieme. Ma ho mandato tutto all'aria!".