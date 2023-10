'Ma quale Wolverine, fategli interpretare Lex Luthor!': per il regista di Kingsman Taron Egerton è perfetto

Matthew Vaughn, il regista del franchise Kingsman, pensa che Taron Egerton sarebbe perfetto nei panni Lex Luthor invece che in quelli di Wolverine. Lo ha rivelato nel corso del podcast Happy Sad Confused, in cui gli è stato chiesto se secondo lui Egerton avrebbe dovuto interpretare Wolverine.

Il rumor secondo cui Taron Egerton dovrebbe essere il nuovo Logan circola già da molto tempo ma non è stato mai ufficializzato. Vaughn però pensa che il personaggio non sia adatto all'attore di Rocketman, che vestirebbe meglio i panni di Lex Luthor.

"Penso che sarebbe meglio come Lex Luthor. Penso che sarebbe un Luthor fantastico. Non dovrebbe essere Wolverine, non credo. Non credo che sia adatto. Hugh Jackman è brillante come Wolverine ma penso che si debba tornare davvero a quello che è il fumetto, un uomo piccolo, duro, tenace. Ecco cosa farei. Non so chi dovrebbe essere, ma credo che Hugh abbia reso il ruolo così iconico che chiunque dovesse interpretarlo dopo di lui sarebbe fottuto. Credo che Egerton sarebbe un cattivo incredibile, intelligente e con una certa profondità", ha spiegato Vaughn.

Chi sarà il prossimo Wolverine?

Dopo che nel 2017 Hugh Jackman ha detto addio al personaggio di Wolverine, sono circolati molti rumor su chi dovesse prendere il suo posto. Il primo favorito sembra essere Daniel Radclidde, che da tempo è additato come erede di Jackman.

Mentre Logan - The Wolverine avrebbe dovuto essere il canto del cigno di Jackman per il personaggio, l'attore riprenderà il ruolo in Deadpool 3, che sarà il primo film con i personaggi degli X-Men distribuito come parte del MCU. Secondo l'insider The DisInsider anche Taron Egerton dovrebbe apparire come variante di Wolverine in Deadpool 3.

Si dice che Jackman sarà uno dei vendicatori in Avengers: Secret Wars, ma niente è stato confermato dai Marvel Studios fino ad adesso.