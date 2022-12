Shazam!, Zachary Levi risponde alle ipotesi di un recasting del supereroe

Tra le tante notizie riguardanti il DC Extended Universe sono emerse anche delle indiscrezioni riguardanti la possibile uscita di scena anche di Zachary Levi, interprete di Shazam!.

L'attore è ora intervenuto su Twitter per rispondere alle supposizioni durante questo periodo di transizione dopo l'arrivo di James Gunn e Peter Safran al vertice dei DC Studios.

Rispondendo a un tweet di una fan che era dispiaciuta per la sua possibile sostituzione, Zachary Levi ha ora scritto: "Oooh, non crederei realmente a tutto quello che vedi in internet. Sono Gucci, Ash. Siamo tutti Gucci".

Oooh, I really wouldn't go believing everything you see on the internet. I'm Gucci, Ash. We all Gucci. ???? https://t.co/684SarbP1P — Zachary Levi (@ZacharyLevi) December 20, 2022

James Gunn, negli ultimi giorni, è intervenuto più volte sui social per smentire le voci riguardanti i progetti tratti dai fumetti o per chiarire i propri obiettivi. Il regista ha ricordato più volte che lui e Peter Safran sono sempre stati consapevoli che non tutti saranno felici per le scelte che prenderanno. Gunn ha però voluto ribadire: "Stiamo dando a questi personaggi e a queste storie il tempo e l'attenzione che meritano, e noi stessi abbiamo molte più domande da chiedere e a cui rispondere".

Shazam! Furia degli Dei, sequel del primo capitolo delle avventure del supereroe interpretato da Levi, potrà contare sull'arrivo di nuovi interpreti come Helen Mirren e Lucy Liu (nei panni delle villain Hespera e Calypso) e la star di West Side Story Rachel Zegler, che affiancheranno il protagonista Zachary Levi, Asher Angel (Billy Batson) e Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman).