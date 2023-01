DC Universe: Gunn e Safran parlano del futuro di Gadot, Momoa e Miller, e commentano quanto accaduto a Cavill

Il DC Universe è entrato nella sua nuova fase grazie agli annunci compiuti dda James Gunn e Peter Safran e i due CEO hanno svelato anche qualche dettaglio del futuro delle attuali star, da Gal Gadot a Jason Momoa, commentando inoltre la situazione di Henry Cavill.

Progetti che sembravano sicuri, come Wonder Woman 3 e Black Adam 2, sono stati messi in pausa, mentre Superman cambierà definitivamente interprete.

Peter Safran ha però assicurato che Gal Gadot, Jason Momoa, Zachary Levi e altri interpreti dei precedenti film DC potrebbero tornare sugli schermi: "Non c'è nessun motivo per cui tutte le persone che avete menzionato non possano far parte del DCU, non abbiamo semplicemente ancora deciso che storia vogliamo raccontare che includa Shazam o Aquaman".

The Flash dovrebbe essere il punto di "reset", ma i due CEO hanno assicurato che "Tutto ciò che realizzeremo, a partire dal nostro primo progetto, sarà parte di un unico canone e connesso. Utilizzeremo alccuni attori già apparsi in passato, e altri no. Ma tutto sarà unito e coerente".

Ben Affleck, attuale interprete di Batman nello Snyderverse, apparirà invece in The Flash e James Gunn vuole coinvolgerlo come regista.

Robert Pattinson, che sarà star di The Batman 2, non sembra essere parte del nuovo DC Universe che comprende una nuova versione dell'iconico protettore di Gotham City. Gunn e Safran hanno annunciato la realizzazione di The Brave and the Bold, che introdurrà sugli schermi Damien Wayne. Attualmente non è stato svelato in che modo, e se, il mondo creato da Matt Reeves si unirà con gli altri progetti.

Sul futuro di Ezra Miller, per ora, James ha assicurato che l'attore è totalmente impegnato nel ristabilirsi e lo stanno sostenendo nel suo percorso: "Quando il momento sarà giusto e saremo pronti a parlarne, capiremo quale sarà il modo migliore per procedere".

DC Universe, il nuovo Superman e The Batman 2 tra i progetti annunciati da James Gunn

Henry Cavill, invece, non sembra destinato ad avere alcuno spazio nel futuro della DC. Gunn ha spiegato: "Non abbiamo licenziato Henry. Henry non è mai stato scelto come protagonista. Era in un cameo e quella era la fine della sua storia. Molte persone hanno fatto delle supposizioni che non erano vere. Per me si tratta di chi voglio scegliere come Superman e di chi i filmmaker vogliono nel proprio cast".

Superman Legacy non ha quindi spazio per l'attore britannico: "Per me, per questa storia, non è Henry. Mi piace Henry: è un ragazzo grandioso. Penso sia stato trattato male da tante persone, tra cui gli ex vertici di questa società. Ma questo Superman non è Henry per vari motivi".

Nel futuro del DC Universe sembra ci sarà spazio per nuove collaborazioni con Andy Muschietti, mentre Momoa potrebbe dire addio ad Aquaman: "Jason ha sempre considerato Aquaman una trilogia". L'attore, tuttavia, non potrebbe essere Lobo: "Direi che non avremo un attore che interpreta due ruoli diversi".

I CEO dei DC Studios hanno inoltre assicurato che ci sarà continuità tra piccolo e grande schermo: chi sarà selezionato per un ruolo lo manterrà nelle serie e nei film.