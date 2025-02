DC Universe: Gunn e Safran aggiornano sulle serie tv, il destino di The Penguin rimane incerto

James Gunn e Peter Safran, a capo dei DC Studios, hanno parlato dei progetti legati alle serie tv ideate per la fase Gods and Monsters.

Peter Safran e James Gunn, responsabili del DC Universe, hanno condiviso degli interessanti aggiornamenti sui progetti che compongono la fase Gods and Monsters.

Oltre ai film, infatti, sono in fase di sviluppo e produzione numerose serie tv, tra cui la stagione 2 di Peacemaker, mentre è ancora incerto il destino di The Penguin.

Gli aggiornamenti sulle prossime serie DC

Parlando con la stampa, Gunn e Safran hanno confermato che gli episodi inediti di Peacemaker arriveranno sugli schermi televisivi ad agosto.

Il lavoro sullo spinoff dello show con John Cena e del film Suicide Squad, non è stato interrotto. Waller, con al centro il personaggio interpretato da Viola Davis, è uno dei titoli in fase di sviluppo, ma lo sciopero degli sceneggiatori avvenuto un anno fa ha rallentato il lavoro.

Lanterns, che porterà sugli schermi le avventure delle Lanterne Verdi, debutterà invece nei primi mesi del 2026.

Safran non ha invece confermato il destino di The Penguin: "Ci sono molti elementi da tenere in considerazione, tra cui gli impegni dello stesso Colin Farrell".

Farrell nella serie tv

Tra i titoli live action che verranno realizzati per HBO Max c'è poi Paradise Lost, una serie in stile Game of Thrones ambientata a Themyscira, la casa delle Amazzoni e luogo dove nasce Wonder Woman. Per ora, tuttavia, non è stato annunciato il nome di chi si occuperà della sceneggiatura.

Qualche problema per Booster Gold

La serie Booster Gold, con al centro il perdente che viene dal futuro e usa la tecnologia dell'epoca per tornare nel passato e fingersi un supereroe, è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Safran ha sottolineato che hanno parlato con uno showrunner/creatore che ha condiviso il suo interesse, ma ha poi rinunciato, situazione che ha obbligato a cercare un altro filmmaker. Il capo dei DC Studios ha però ribadito: "Si tratta di uno dei progetti che per noi sono importanti. Il lavoro sta proseguendo con un'altra persona".

Blue Beetle sembra destinato a tornare sugli schermi, questa volta con una serie animata che sta per ottenere il via libera e racconterà gli eventi ambientati dopo la fine del film. Nel progetto sono coinvolti il regista Angel Manuel Soto e lo sceneggiatore Gareth Dunnet-Alcocer.