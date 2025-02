DC Universe: James Gunn e Peter Safran aggiornano sui film in arrivo, da Clayface a The Brave and the Bold

Gunn e Safran hanno condiviso gli aggiornamenti sui progetti cinematografici che compongono la prima fase del loro DC Universe, Gods and Monsters.

James Gunn e Peter Safran, a capo di DC Studios, hanno condiviso nuovi dettagli sui film e sulle serie tv tratte dai fumetti e che compongono la fase Gods and Monsters.

A distanza di due anni dall'annuncio del loro coinvolgimento, i progetti iniziali sembrano essere stati rispettati e l'obiettivo è di realizzare due lungometraggi live-action e uno animato, e due serie live-action e altrettante animate destinate a Max ogni anno.

Gli obiettivi per il DC Universe

Durante una conferenza stampa, Peter Safran ha sottolineato: "Abbiamo unificato il brand, dato il via libera a cinque film destinati ai cinema, realizzato tre serie live-action e prodotto cinque show animati. Abbiamo inoltre acquisito e distribuito un documentario che ha vinto ai BAFTA e ai PGA".

Il produttore ha ricordato come in passato esistessero varie versioni dei personaggi e delle storie, situazione che rendeva complicate le collaborazioni e i crossover, proponendo più di un DCU.

James Gunn, anticipando che è in programma un progetto in stile Avengers, ha ribadito che hanno le idee chiare per il lavoro da compiere nei prossimi sei anni.

Gli aggiornamenti sui film

Ecco quanto rivelato dai due responsabili del DC Universe per quanto riguarda i progetti cinematografici.

La produzione di Supergirl: Woman of Tomorrow è circa a metà e il film diretto da Craig Gillespie con star Milly Alcock dovrebbe arrivare nei cinema il 26 giugno 2026.

Matt Watkins potrebbe presto accettare il compito di dirigere il film di Clayface, con uno script di Mike Flanagan. Safran ha sottolineato che il personaggio non è conosciuto quanto il Pinguino o il Joker, ma la storia sarà particolarmente interessante, elettrizzante e terrificante. La distribuzione è prevista nelle sale americane per l'11 settembre 2026.

Matt Reeves non ha ancora consegnato lo script di The Batman 2, ma Safran e Gunn hanno letto alcuni passaggi e hanno apprezzato il materiale. Il sequel con star Robert Pattinson debutterà nei cinema l'1 ottobre 2027.

Pattinson nel ruolo di Batman