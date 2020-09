Daydreamer - Le ali del sogno trama 4 settembre 2020: Can affronta Aylin per il bene di Emre

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 4 settembre 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa un duro confronto, dopo quanto successo a Emre, tra Can e Aylin.

Durante la preparazione della campagna per la Compass Sport, Sanem ubriaca bacia all'improvviso Can nel bosco senza sapere di essere visti da Cey Cey, come anticipa il promo dell'episodio 58. Poco dopo, Can riceve una tragica telefonata: Emre è rimasto coinvolto in un incidente stradale e si trova in ospedale. Mentre fa visita al fratello, Can incontra Aylin e le intima di non farsi mai più vedere dalla sua famiglia. La donna decide di vendicarsi e prende accordi con Fabbri. Al ritorno in azienda, Sanem viene nominata coordinatrice del progetto, scatenando la gelosia di Deren.

Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 3 settembre, alle 14:45.

Sarà questa l'ultima settimana di programmazione per Daydreamer - Le ali del sogno così come Mediaset ci ha fin qui abituati. A partire da lunedì 7 settembre, infatti, con il ritorno di Uomini e Donne, la soap con Can Yaman andrà incontro a parecchie variazioni.