Daydreamer - Le ali del sogno trama 3 settembre 2020: doppio incidente per Sanem ed Emre

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 3 settembre 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che sia Sanem che Emre avranno un incidente, ma solo uno, almeno per ora, si risolverà nel migliore dei modi.

L'agenzia organizza un campeggio per provare i prodotti Compass Sport per trovare lo slogan e l'idea per la campagna pubblicitaria del cliente rappresentato da Gamze. Fabbri raggiunge il campeggio sfidando Can in alcune prove e provocherà la gelosia tra Can e Sanem.

Sanem e Ayan scoprono un segreto di Gamze, come mostra il promo dell'episodio 57: già in passato è stata disposta anche a mentire pur di avvicinarsi a Can. Sanem ora è ancora più gelosa: per impressionare il capo con le sue presunte capacità sportive si cimenta in un gioco in stile caccia al tesoro e rimasta sola nel bosco, presa dal panico, finisce in una buca. Partono frenetiche le ricerche e alla fine è Can a ritrovarla, e a salvarla.

La sera al campo Emre, che non voleva andare ma è stato fomentato da Aylin, si presenta, forte del pacchetto di azioni che la mamma gli ha ceduto e ha un duro confronto con Can, che lo caccia dal campo. in seguito a questo, Emre sconvolto ha un grave incidente stradale. Intanto Aylin, approfittando dell'assenza dell'intera agenzia, si intrufola nell'ufficio con la inconsapevole complicità del custode e piazza una telecamera spia.

Sarà questa l'ultima settimana di programmazione per Daydreamer - Le ali del sogno così come Mediaset ci ha fin qui abituati. A partire da lunedì 7 settembre, infatti, con il ritorno di Uomini e Donne, la soap con Can Yaman andrà incontro a parecchie variazioni.