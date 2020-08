DayDreamer - Le ali del sogno: a settembre sbarca in prima serata su Canale 5

DayDreamer - Le ali del sogno e Can Yaman non abbandonano i fan a settembre ma sbarcano addirittura nella prima serata di Canale 5.

Promozione in vista per DayDreamer - Le ali del sogno che a settembre sbarca nella prima serata di Canale 5! E, in base a quanto appreso dalle prime indiscrezioni, raddoppia addirittura la propria presenza nei palinsesti della rete.

Il 7 settembre 2020 infatti Mediaset sottoporrà Daydreamer - Le ali del sogno al test della prima serata: la soap con Can Yaman andrà in onda il lunedì sera su Canale 5 con ben 3 episodi, dalle ore 21:20 fino alla mezzanotte circa. Al momento è bene sottolineare che si tratta di una prova per la serie tv e non è detto che la rete decida di confermarla in prima serata anche nelle settimane successive.

Quello che sembra più sicuro invece è che, a partire dal 12 settembre 2020, le vicissitudini amorose e lavorative di Sanem e Can torneranno anche nella fascia diurna: ogni sabato pomeriggio, infatti, dalle 14:45 alle 15:30, andranno in onda 2 episodi di DayDreamer, così da garantire comunque, in caso di conferma della prima serata, i classici 5 appuntamenti settimanali a cui sono ormai abituati.

La soap con protagonista Can Yaman ha riscosso un enorme successo tra il pubblico pomeridiano di Canale 5 ma, come è stato ormai reso noto, a partire da lunedì 7 settembre tornerà Uomini e Donne e riprenderà il suo storico slot nel pomeriggio della rete, quello delle 14:45, che era stato occupato, dallo scorso 10 giugno, proprio da Daydreamer. Con la necessità di trovare una nuova collocazione alla soap, si era in un primo momento ipotizzato un suo ritorno nel 2021, fino alla decisione comunicata dall'azienda di Cologno Monzese nel tardo pomeriggio di oggi.