Dawson's Creek, un libro conferma il triangolo amoroso tra Joshua Jackson, James Van Der Beek e Katie Holmes

La rivalità sentimentale tra Dawson Leery e Pacey Witter non si esauriva necessariamente davanti alle telecamere. Durante la prima stagione di Dawson's Creek, infatti, anche nella vita reale si sarebbe creato un particolare intreccio tra James Van Der Beek, Joshua Jackson e Katie Holmes, interpreti rispettivamente di Dawson, Pacey e Joey Potter. A raccontare retroscena e tensioni è Kerr Smith, che nella serie vestiva i panni di Jack McPhee, nel suo nuovo libro I Don't Want to Wait: My Life on Dawson's Creek. Tra le pagine emerge anche il ruolo decisivo di Mary-Margaret Humes, che interpretava Gail Leery, la madre di Dawson, nel tentativo di ricucire il rapporto tra i due colleghi.

Joshua Jackson e James Van Der Beek: la tensione nata durante la prima stagione

Secondo Smith, James Van Der Beek e Joshua Jackson avevano condiviso un appartamento durante la prima stagione, ma il loro rapporto sarebbe cambiato quando entrambi avrebbero sviluppato un interesse sentimentale per Katie Holmes. Una situazione che l'attore definisce un "triangolo amoroso metatestuale", con un evidente parallelismo tra le vicende sentimentali dei personaggi e quelle degli interpreti. "Il segreto peggio custodito di Dawson's Creek era il piuttosto metatestuale "triangolo amoroso" della prima stagione tra James, Josh e una certa sosia di Joey Potter. E, del resto, Katie e i ragazzi avevano tutti più o meno vent'anni ed erano indubbiamente attraenti: naturalmente si frequentavano", scrive Smith nel libro.

Katie Holmes, James van Der Beek, Joshua Jackson sul set

L'attore precisa che non si trattava di uno scandalo o di una situazione particolarmente imprevedibile. Quelle dinamiche, tuttavia, avrebbero lasciato un segno nei rapporti tra i protagonisti, alimentando un'atmosfera di tensione destinata a protrarsi anche nelle stagioni successive.

Quando Smith entrò nel cast, nel 1998, all'inizio della seconda stagione, Jackson e Van Der Beek erano professionali sul set, ma non sembravano avere alcuna intenzione di frequentarsi al di fuori delle riprese. "Non riesco a ricordare una sola conversazione tra loro. Non interagivano fuori dal set", racconta.

Non c'erano scenate o conflitti aperti che compromettessero il lavoro, ma una distanza evidente a chiunque facesse parte della produzione. "Era semplicemente una cosa che esisteva. Ne eravamo tutti consapevoli, nessuno ne parlava, era una tensione di fondo che attraversava tutto per gran parte della serie: silenziosa, inutile e, francamente, un po' immatura. Ma era così. Lo show andava avanti".

Mary-Margaret Humes riuscì a farli riavvicinare

A un certo punto, Mary-Margaret Humes decise che quella situazione doveva cambiare. L'attrice, che nella serie interpretava la madre di Dawson, avrebbe vissuto con dispiacere la distanza tra i due colleghi. "Tutti ne erano consapevoli. Era un po' imbarazzante starci intorno e anche triste da vedere", avrebbe raccontato a Smith circa venticinque anni dopo quei fatti.

Dawson's Creek: il cast celebra la fine delle riprese

L'occasione per intervenire arrivò nel 2000, quando Joshua Jackson invitò il cast e la troupe a una proiezione del film The Skulls. Van Der Beek aveva inizialmente comunicato a Humes che non avrebbe partecipato, ma lei non accettò il rifiuto. Nel libro, Smith ricostruisce le parole con cui l'attrice avrebbe convinto il collega: "Passo a prenderti all'una. Fatti trovare pronto quando arrivo. Punto".

Durante il tragitto in macchina, Humes avrebbe parlato con Van Der Beek, incoraggiandolo a mettere da parte le tensioni e a fare un passo verso il collega. Qualcosa, quella sera, effettivamente cambiò. Secondo il racconto di Smith, Jackson si avvicinò a James, lo abbracciò e lo ringraziò per essere venuto. Per la prima volta dopo molto tempo, i due si guardarono negli occhi anche quando le telecamere erano spente.

Humes avrebbe descritto quel momento come "l'inizio del processo di guarigione" del loro rapporto. La serata si concluse con una fotografia di gruppo, poi inclusa nel libro proprio grazie all'attrice.

Nell'intervista concessa a Entertainment Weekly, Smith ha voluto riconoscere a Humes un ruolo fondamentale anche nella conservazione della memoria della serie. "È straordinaria. Senza di lei, nell'inserto fotografico ci sarebbero state soltanto due immagini, perché all'epoca non ero io a fare le fotografie. Era lei. Aveva una macchina fotografica enorme e fotografava continuamente tutti", ha raccontato.

L'attrice realizzava anche video dietro le quinte, organizzava i festeggiamenti per i compleanni e si assicurava che nessuno venisse dimenticato. Per Smith era la "mamma orsa di Dawson's Creek", una presenza capace di tenere insieme il gruppo anche nei momenti meno semplici.

L'attore ha spiegato di aver deciso di includere nel libro la vicenda tra Jackson e Van Der Beek anche perché probabilmente era uno dei retroscena più conosciuti dai fan. Ha però precisato che parlare di una vera e propria incompatibilità sarebbe inesatto: "Non voglio dire che James e Josh non andassero d'accordo, perché non è proprio così. Era semplicemente strano. Sono persone molto diverse".

A colpirlo particolarmente, ha aggiunto, è stato proprio scoprire il contributo di Humes e il modo in cui era riuscita a favorire il loro riavvicinamento. Un episodio che restituisce un'immagine meno patinata della lavorazione di Dawson's Creek, ma anche il valore dei rapporti costruiti dietro le quinte di una serie rimasta nel cuore di un'intera generazione.